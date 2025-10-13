Изменят ли дизайн водительских прав вслед за паспортом в Казахстане
Замглавы комитета административной полиции Алибек Кенесбаев в кулуарах правчаса мажилиса ответил, изменят ли дизайн водительских прав в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
"Дизайн меняться не будет. Наши национальные водительские удостоверения, они соответствуют требованиям конвенции о дорожном движении. В настоящее время рассматривается только вопрос исключения чипа из этого водительского удостоверения", - сообщил зампредседателя комитета административной полиции Алибек Кенесбаев.
Он добавил, что ранее выданные водительские права будут действительны в течение их срока действия. Замена будет происходить в процессе получения новых водительских прав.
Госпошлина за права после изменений сохранится прежней, добавили в полиции.
"Это пока проект, но мы планируем в первом-втором квартале в следующем году (исключить чип из водительского удостоверения - прим. ред.)", - сообщил Алибек Кенесбаев.
Напомним, в июле стало известно о введении в паспортах казахстанцев дополнительных степеней защиты, один из которых - изображение снежного барса. Позже в Министерстве внутренних дел пояснили, нужно ли казахстанцам менять паспорта в связи с внедрением дополнительного защитного элемента в виде снежного барса.
А в сентябре сообщалось, что в Казахстане из водительских удостоверений уберут электронный чип. По словам разработчиков проекта документа, внедрение и использование чип-модулей требует дополнительных затрат, а их функции сейчас обеспечиваются государственными базами данных и информационными системами.
Ожидается, что исключение чипа позволит сэкономить бюджетные средства и оптимизировать процесс изготовления документов.
