Электронный чип хотят уберут из водительского удостоверения, чтобы сэкономить деньги

МВД подготовило поправки в приказ главы ведомства касательно форм и образцов бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС - документ опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Целью проекта является исключение электронного чипа из бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

По словам разработчиков проекта, внедрение и использование чип-модулей требует дополнительных затрат, тогда как их функции в настоящее время в полной мере обеспечиваются государственными базами данных и информационными системами.

Как отмечается в проекте, в связи с этим исключение чипа позволит сэкономить бюджетные средства и оптимизировать процесс изготовления документов.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Данная услуга, как отмечается в сообщении ведомства, доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных.

А в сентябре прошлого года стало известно, что услугу получения водительского удостоверения изменили в Казахстане. Теперь получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества.

