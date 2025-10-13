Дождь и похолодание до 3 градусов обещают в Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 13 по 19 октября, ожидается похолодание, в начале недели в мегаполисе обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 октября в Алматы будет небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 12 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

14 октября ожидается облачная погода без осадков. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, а минимальная – плюс 6 градусов. Скорость ветра составит до 3,2 м/с.

15 октября будет ясно. Средняя температура – плюс 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 11 градусов, а ночью опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

16 октября в Алматы обещают переменную облачность. Температура в среднем – плюс 9 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,2 м/с.

17 октября будет пасмурно. Среднесуточная температура – плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

18 октября осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,3 м/с.

19 октября, по прогнозам, вновь будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

