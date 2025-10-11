Потепление пообещали в мегаполисах Казахстана в субботу
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 11 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +17 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +26 градусов, ночью опустятся до +10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Первые зимние нотки" обещают синоптики в Казахстане в выходные
- Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2296080-poteplenie-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах