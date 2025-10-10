"Первые зимние нотки" обещают синоптики в Казахстане в выходные
В "Казгидромете" рассказали о погоде на грядущие выходные, 11 и 12 октября, - север страны почувствует дыхание зимы, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.
Как сообщают синоптики, на западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона.
Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение осадков преимущественно в виде дождя и снега на большей части территории республики.
В северных и северо-западных областях местами возможен гололед, а во всем Казахстане обещают туман и усиление ветра.
Северные и центральные регионы Казахстана ждет похолодание: ночью столбики термометров опустятся до -3…-10 градусов, в дневные часы до -3…+5 градусов.
На остальной части страны пока сохранится теплая погода.
Напомним, ранее синоптики рассказывали, какую погоду ждать казахстанцам в октябре. Отмечалось, что на смену похолоданию еще придут теплые дни. Так, к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур.
