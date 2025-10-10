Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу
Опубликовано:
В пятницу, 10 октября, в Астане и Шымкенте ожидается ясная погода без осадков, а в Алматы будет пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.
В Шымкенте, по сообщениям синоптиков, будет солнечно и тепло. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Туманы и пыльные бури накроют регионы Казахстана в пятницу
- От -2 до +23 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2295618-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах