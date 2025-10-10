jitsu gif
    "Нужно меньше потреблять": глава Нацбанка рассказал, почему текущие нужды нельзя закрывать в кредит

    Опубликовано:

    Женщина держится за голову
    Женщина. Иллюстративное фото: freepik.com

    На брифинге Нацбанка председатель Тимур Сулейменов обратился к казахстанцам, которые берут кредиты на удовлетворение своих нужд, передает корреспондент NUR.KZ.

    Журналисты отметили, что ставка 18% сделает потребительские кредиты и рыночную ипотеку еще более недоступными. Они поинтересовались, как население должно финансировать свои базовые нужды на лечение, образование или неотложный ремонт.

    Тимур Сулейменов заявил, что базовая ставка повышается для замедления инфляции.

    "Смотреть на кредиты как источник финансирования твоих жизненных потребностей - это неправильно. Мне кажется, надо исходить из того, что я могу позволить на свою зарплату, то есть то, что я получаю.

    Смотреть на кредиты как на недостающий постоянный источник исполнения своих нужд - это неправильно. Значит, тогда нужно умерить свои нужды. Если у меня не получается зарабатывать больше, значит, я должен потреблять соответственно, меньше", - заявил он.

    Напомним, сегодня Казахстане озвучили новое решение по базовой ставке. Ее подняли до 18% годовых - впервые с марта текущего года. Кроме того, стало известно, что базовую ставку в Казахстане снова могут повысить уже в ноябре.

    Помимо этого, Сулейменов рассказал, почему не получается снизить темпы роста потребительских кредитов.

