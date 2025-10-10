"Брызнул перцовкой в лицо": конфликт самокатчика и водителя попал на видео в Алматы

В Сети появилось видео дорожного конфликта, в котором, как сообщается, самокатчик брызнул перцовкой в лицо водителю. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana: авторы написали, что в Алматы дорожный конфликт между автомобилистом и мужчиной на самокате закончился применением перцового баллончика.

"Инцидент произошел во время разворота. В разгар ссоры самокатчик достал баллончик и распылил его содержимое в лицо водителю, после чего скрылся с места происшествия", - сообщается в посте.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы. Нам сообщили, что сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района участники инцидента установлены.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой действия каждого из них получат правовую оценку, и будут приняты меры в соответствии с законодательством.

"Любые проявления агрессии и нарушение общественного порядка на дорогах недопустимы. Конфликтные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле, без провокаций и применения силы.

Полиция Алматы призывает водителей всех видов транспорта, от автомобилистов до пользователей самокатов, соблюдать взаимное уважение и правила дорожного движения", - отметил начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

Добавим, также сегодня в Сети появилась информация об инциденте - в Алматы самокат, на котором ехали двое человек, сбил девочку. Самокатчики скрылись с места, теперь их ищет полиция.

А в сентябре в Алматы два самокатчика после словесного конфликта устроили драку. В полиции ведется проверка, нарушителей обещали наказать по всей строгости.

Ранее в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

