"Не уступил дорогу": драка самокатчиков попала на видео в Алматы

В Алматы два самокатчика после словесного конфликта устроили драку. В полиции ведется проверка, нарушителей обещали наказать по всей строгости, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Сети распространяется видео с дракой двух мужчин, передвигавшихся на электросамокатах. По словам очевидцев, инцидент произошел на перекрестке Абая и Момышулы.

Сообщается, что ссора возникла из-за того, что один из участников не уступил дорогу другому. Затем словесная перепалка переросла в драку прямо посреди пешеходной дороги. Судя по кадрам, разнять мужчин пытались прохожие.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали, что по данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится проверка.

"Участники конфликта, устроенного на тротуаре, будут задержаны и привлечены к ответственности по всей строгости закона. Действиям каждого из них будет дана принципиальная правовая оценка", - пояснили в полиции.

Правоохранительные органы отметили, что подобные нарушения порядка считаются недопустимыми и будут пресекаться решительно.

Напомним, недавно в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

Кроме того, об опасности электросамокатов 8 сентября высказался президент страны Касым-Жомарт Токае, выступая с посланием народу Казахстана.

