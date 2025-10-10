Казахстанка получит деньги за видео со встречи одноклассников с неприличной озвучкой

Казахстанка отсудила компенсацию в 200 тыс. тенге за видео с неприличной озвучкой, опубликованное без ее согласия в Instagram и TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда.

В обоснование она указала, что ответчик в ноябре 2024 года разместил в социальных сетях Instagram и TikTok видеоролик, на котором была изображена она с наложением аудиозаписи неприличного характера, порочащей ее честь и достоинство.

"В ноябре 2024 года женщина находилась на встрече своих одноклассников в рестобаре и выходила на улицу, где ответчик проводил в отношении нее видеосъемку, о чем она не знала, и затем разместил видеоролик в социальных сетях с наложением аудиозаписи неприличного характера, порочащей честь и достоинство истца", - установил суд.

Также установлено, что в Instagram у владельца страницы 910 подписчиков, репост видео сделан 31 раз, а в TikTok видеоролик просмотрен 3 309 раз.

При этом женщина свое согласие на эту видеосъемку и на публикацию ее изображения не давала.

Суд достоверно установил, что владельцем страницы в Instagram и удаленной страницы в TikTok является непосредственно ответчик, который от первого лица и производил публикацию записей в отношении истца, не соответствующих действительности.

Решением суда первой инстанции требования женщины удовлетворили частично. Видеозапись с ее изображением признали не соответствующей действительности и порочащей ее честь и достоинство.

Суд обязал мужчину удалить видеозапись и взыскал с него в пользу женщину компенсацию причиненного морального вреда в размере 200 тысяч тенге, а также судебные расходы.

Апелляционной судебной коллегией постановлением от 20 мая 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения, оно вступило в законную силу.

"Вследствие распространения ответчиком недостоверных сведений об истце были затронуты ее честь и достоинство, она испытала чувство досады, обиды, унижения. С учетом характера сведений, широкого их распространения суд взыскал компенсацию морального вреда с ответчика в пользу истца в размере 200 тысяч тенге", - уточнили в суде.

