Казахстанка получит деньги за видео со встречи одноклассников с неприличной озвучкой
Опубликовано:
Казахстанка отсудила компенсацию в 200 тыс. тенге за видео с неприличной озвучкой, опубликованное без ее согласия в Instagram и TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда.
В обоснование она указала, что ответчик в ноябре 2024 года разместил в социальных сетях Instagram и TikTok видеоролик, на котором была изображена она с наложением аудиозаписи неприличного характера, порочащей ее честь и достоинство.
"В ноябре 2024 года женщина находилась на встрече своих одноклассников в рестобаре и выходила на улицу, где ответчик проводил в отношении нее видеосъемку, о чем она не знала, и затем разместил видеоролик в социальных сетях с наложением аудиозаписи неприличного характера, порочащей честь и достоинство истца", - установил суд.
Также установлено, что в Instagram у владельца страницы 910 подписчиков, репост видео сделан 31 раз, а в TikTok видеоролик просмотрен 3 309 раз.
При этом женщина свое согласие на эту видеосъемку и на публикацию ее изображения не давала.
Суд достоверно установил, что владельцем страницы в Instagram и удаленной страницы в TikTok является непосредственно ответчик, который от первого лица и производил публикацию записей в отношении истца, не соответствующих действительности.
Решением суда первой инстанции требования женщины удовлетворили частично. Видеозапись с ее изображением признали не соответствующей действительности и порочащей ее честь и достоинство.
Суд обязал мужчину удалить видеозапись и взыскал с него в пользу женщину компенсацию причиненного морального вреда в размере 200 тысяч тенге, а также судебные расходы.
Апелляционной судебной коллегией постановлением от 20 мая 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения, оно вступило в законную силу.
"Вследствие распространения ответчиком недостоверных сведений об истце были затронуты ее честь и достоинство, она испытала чувство досады, обиды, унижения. С учетом характера сведений, широкого их распространения суд взыскал компенсацию морального вреда с ответчика в пользу истца в размере 200 тысяч тенге", - уточнили в суде.
Ранее жительница области Абай потребовала у женщины, которой сдавала свою квартиру, компенсацию морального вреда за ложь о ней в видео, опубликованном в TikTok. Конфликт стал следствием спора, возникшего, когда истец в связи с несвоевременной уплатой арендных платежей потребовала освободить жилье.
А в Восточном Казахстане женщину наказали за видео в TikTok и Instagram, в которых она рекламировала деятельность финансовой пирамиды LiveGood. Ей назначили крупный штраф - более 400 тыс. тенге.
В Мангистауской области из-за опубликования поста в Telegram суд признал разместившего ложную информацию казахстанца виновным и назначил ему 20 суток ареста.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2295726-kazahstanka-poluchit-dengi-za-video-so-vstrechi-odnoklassnikov-s-neprilichnoy-ozvuchkoy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах