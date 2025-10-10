Казахстанка получит деньги за видео со встречи одноклассников с неприличной озвучкой

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Казахстанка получит деньги за видео со встречи одноклассников с неприличной озвучкой

    Опубликовано:

    Грустная женщина с телефоном
    Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: Kunlathida Petchuen / Getty Images

    Казахстанка отсудила компенсацию в 200 тыс. тенге за видео с неприличной озвучкой, опубликованное без ее согласия в Instagram и TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

    Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда.

    В обоснование она указала, что ответчик в ноябре 2024 года разместил в социальных сетях Instagram и TikTok видеоролик, на котором была изображена она с наложением аудиозаписи неприличного характера, порочащей ее честь и достоинство.

    "В ноябре 2024 года женщина находилась на встрече своих одноклассников в рестобаре и выходила на улицу, где ответчик проводил в отношении нее видеосъемку, о чем она не знала, и затем разместил видеоролик в социальных сетях с наложением аудиозаписи неприличного характера, порочащей честь и достоинство истца", - установил суд.

    Также установлено, что в Instagram у владельца страницы 910 подписчиков, репост видео сделан 31 раз, а в TikTok видеоролик просмотрен 3 309 раз.

    При этом женщина свое согласие на эту видеосъемку и на публикацию ее изображения не давала.

    Суд достоверно установил, что владельцем страницы в Instagram и удаленной страницы в TikTok является непосредственно ответчик, который от первого лица и производил публикацию записей в отношении истца, не соответствующих действительности.

    Решением суда первой инстанции требования женщины удовлетворили частично. Видеозапись с ее изображением признали не соответствующей действительности и порочащей ее честь и достоинство.

    Суд обязал мужчину удалить видеозапись и взыскал с него в пользу женщину компенсацию причиненного морального вреда в размере 200 тысяч тенге, а также судебные расходы.

    Апелляционной судебной коллегией постановлением от 20 мая 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения, оно вступило в законную силу.

    "Вследствие распространения ответчиком недостоверных сведений об истце были затронуты ее честь и достоинство, она испытала чувство досады, обиды, унижения. С учетом характера сведений, широкого их распространения суд взыскал компенсацию морального вреда с ответчика в пользу истца в размере 200 тысяч тенге", - уточнили в суде.

    Ранее жительница области Абай потребовала у женщины, которой сдавала свою квартиру, компенсацию морального вреда за ложь о ней в видео, опубликованном в TikTok. Конфликт стал следствием спора, возникшего, когда истец в связи с несвоевременной уплатой арендных платежей потребовала освободить жилье.

    А в Восточном Казахстане женщину наказали за видео в TikTok и Instagram, в которых она рекламировала деятельность финансовой пирамиды LiveGood. Ей назначили крупный штраф - более 400 тыс. тенге.

    В Мангистауской области из-за опубликования поста в Telegram суд признал разместившего ложную информацию казахстанца виновным и назначил ему 20 суток ареста.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.