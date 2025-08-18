Казахстанка получила крупный штраф за видео в TikTok и Instagram

Казахстанку наказали за видео в TikTok и Instagram, в которых она рекламировала деятельность финансовой пирамиды. Женщине назначили крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд ВКО.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

Он признал казахстанку виновной в нарушении ст.150 КоАП, а именно в рекламировании деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Суд установил, что в апреле 2024 года женщина размещала в социальных сетях TikTok и Instagram видеоматериалы о проекте LiveGood, а также проводила консультации и встречи в офисе с целью привлечения новых участников.

По материалам дела, в мессенджере WhatsApp она участвовала в чатах, где распространяла фото- и видеоматериалы о компании, приглашала на онлайн-презентации.

"Согласно заключению департамента экономических расследований, деятельность компании LiveGood имеет признаки финансовой пирамиды: схема привлечения участников построена на создании рефералов, а доход участников зависит от привлечения новых вкладчиков", - отметили в суде.

Несмотря на отрицание вины и аргументы защиты о том, что нет официального судебного решения о признании компании LiveGood пирамидой, суд посчитал вину казахстанки доказанной.

В качестве смягчающего обстоятельства было учтено отсутствие совершенных ранее правонарушений, размер штрафа снизили на 30%.

Постановлением суда наложен штраф в размере 412 860 тенге с приостановлением выпуска (выхода в эфир) масс-медиа на срок три месяца.

В суде напомнили, что рекламирование финансовых пирамид запрещено законодательством и влечет административную ответственность. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ст.150 КоАП РК производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 150 МРП (589 800 тенге), с приостановлением выпуска (выхода в эфир) масс-медиа на срок до трех месяцев.

Напомним, в начале 2025 года в АФМ рассказали о раскрытии схемы отмывания преступных денег, полученных через финпирамиду LiveGood. Вкладчиками пирамиды стали больше 6 тыс. казахстанцев. Ежемесячно они платили по 50 долларов (25 тыс. тенге).

