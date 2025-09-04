jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Компенсацию в 1 млн тенге потребовала казахстанка за видео о себе в TikTok

      Опубликовано:

      Женщина держит телефон в руках
      Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: Fiordaliso

      Казахстанка потребовала у женщины, которой сдавала свою квартиру, компенсацию морального вреда за ложь о ней в видео, опубликованном в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску одной казахстанки к другой в споре о защите чести, достоинства и деловой репутации рассмотрел межрайонный суд по гражданским делам Семея.

      Согласно материалам дела, 9 июля 2025 года ответчик на своей странице в социальной сети TikTok разместила видеоматериал, содержащий сведения об истце, которые не соответствует действительности, порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.

      "Данный конфликт стал следствием спора, возникшего из ранее сложившихся между сторонами отношений: истец передала в аренду свою квартиру ответчику, а впоследствии, в связи с несвоевременной уплатой арендных платежей, потребовала освободить ее", - пояснили в суде.

      Иск содержал требования об опровержении и удалении распространенных в соцсети сведений, принесении публичных извинений и возмещении морального вреда в размере 1 млн тенге, а также судебных расходов.

      В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд предпринял меры по примирению сторон. В результате между ними было заключено и утверждено судом медиативное соглашение.

      По условиям соглашения, истец отказалась от исковых требований, тогда как ответчик обязалась незамедлительно удалить видео, размещенное в TikTok, и принести извинения истцу. Судебный акт уже вступил в законную силу.

      Ранее в Жамбылской области одна женщина написала на другую заявление прокурору, что стало основанием для обвинения в клевете. Дело в итоге прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. Суд посчитал, что женщина воспользовалась своим конституционным правом, написав заявление.

      Жительницу Костанайской области обвинили в шантаже и вымогательстве в одной из групп WhatsApp. Ответчик не смог предоставить доказательств в подтверждение действительности распространенных сведений о женщине. В итоге она добилась компенсации морального вреда за ложь.

