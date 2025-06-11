20 суток ареста назначил суд казахстанцу за пост в Telegram

В Мангистауской области по делу опубликования поста в Telegram суд признал разместившего ложную информацию казахстанца виновным и назначил ему 20 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается на официальном сайте Мангистауского областного суда, Каракиянским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Т.

Судом установлено, что Т. в социальной сети Telegram распространил заведомо ложные сведения в отношении гражданки К., порочащие ее честь и достоинство, то есть оклеветал ее.

Факт правонарушения подтверждается объяснениями самого Т., протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

На судебном заседании Т. полностью признал свою вину и просил строго не наказывать.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины Т., отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда Т. признан виновным по ч. 2 ст. 73-3 КоАП и ему назначено административное взыскание в виде административного ареста на 20 суток.

Постановление вступило в силу.

Добавим, ранее в конце мая сообщалось, что житель Актау заплатит за публичные оскорбления в мессенджере WhatsApp. Его приговорили к штрафу, а также обязали возместить моральный вред.

До этого в феврале суд Астаны также встал на защиту казахстанки в деле об оскорблениях в WhatsApp, присудив виновной штраф и возмещение ущерба.

До этого в Жамбылской области оскорбления пассажирки по WhatsApp обернулись уголовным делом для таксиста, но конфликт закончился примирением.