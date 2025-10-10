jitsu gif
    Семья получила участок в Павлодаре, но их соседка начала борьбу с решением акимата

    Опубликовано:

    Соседи ругаются
    Соседи ссорятся. Иллюстративное фото: JackF / Getty Images

    В Павлодаре соседка пыталась оспорить постановление акимата о предоставлении семье дополнительного участка, но ее доводы признали несостоятельными, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, предметом спора стало постановление акимата Павлодара, в соответствии с которым супругам предоставили дополнительный земельный участок, прилегающий к их жилому дому.

    По результатам проведенной уполномоченным органом проверки нарушений в процедуре предоставления участка не выявили.

    Тем не менее соседка супругов обратилась в суд с иском о признании постановления незаконным и его отмене. В обоснование иска она указала, что спорный участок относится к землям общего пользования, под ним проходят инженерные коммуникации, а ранее она самостоятельно благоустроила на нем парковочное место. Также, по ее словам, с ней, как с предполагаемым смежным собственником, никакие согласования не проводились.

    На выездном осмотре суд установил, что на спорной территории площадью 0,015 га действительно имеется обустроенное парковочное место, созданное истицей.

    "Однако его эскизный проект в уполномоченный орган никто не представлял. Кроме того, испрашиваемый дополнительный участок не имеет общей границы с участком истицы. Дополнительно суд установил, что истица осуществляет на соседнем участке предпринимательскую деятельность - общественное питание", - рассказали в суде.

    Аргументы соседки о нарушении ее прав как смежного собственника, а также о наличии под участком инженерных сетей (канализации), суд признал несостоятельными, поскольку в соответствии с Земельным кодексом РК права на участок предоставляются при наличии положительного заключения земельной комиссии.

    Суд первой инстанции отметил, что участок предоставили как дополнительный к основному, на котором расположен жилой дом семьи, а его целевое назначение "для эксплуатации и обслуживания жилого дома" соответствует Генеральному плану города. Кроме того, схема отвода прошла согласование со всеми уполномоченными органами.

    Спорная территория не является смежной с участком истицы, следовательно, согласование с ней не требовалось. При этом у соседки отсутствуют правоустанавливающие документы на участок, который она считает землей общего пользования.

    На основании изложенного суд отказал в удовлетворении иска.

    "Семья реализовала свое законное право на получение дополнительного участка для содержания дома, при этом их интересы соблюдены с учетом принципа соразмерности", - отметили в суде.

    Павлодарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, подтвердил, что постановление акимата вынесено в пределах компетенции и в строгом соответствии с земельным законодательством.

    Оснований считать спорный участок землей общего пользования суд не установил. Судебный акт первой инстанции оставили без изменения.

    Ранее в Жамбылской области привлекли к ответственности акимов двух сельских округов за передачу земельных участков родственникам. Должностные лица не уведомили своих руководителей о риске возникновения конфликта интересов и родственных связях. Каждому назначили административный штраф на 275 тысяч тенге.

    А в Павлодаре пенсионерке вернули право собственности на земельный участок, который по ошибке включили в участок соседа.

    Житель Уральска более трех лет добивался восстановления своих законных прав на земельный участок, часть которого была самовольно захвачена соседом. Последний, не проверив документы, выполнил координацию границ в своих интересах и требовал, чтобы истец изменил конфигурацию своего участка, фактически уменьшив ее площадь.

