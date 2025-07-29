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    Сосед захватил часть участка уральца и отказался идти на компромисс

    Опубликовано:

    Земельные участки с частными домами
    Участки с домами. Иллюстративное фото: Marianna Garmash / Getty Images

    Житель Уральска более трех лет добивался восстановления своих законных прав на земельный участок, часть которого была самовольно захвачена соседом, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, сосед произвольно установил границы своего участка, не учитывая прав другого собственника.

    Из-за расхождения фактической площади с данными, указанными в государственном акте, истцу неоднократно отказывали в проведении координирования участка. Он обратился в суд, требуя признать действия госоргана по координации участка соседа незаконными, поскольку они нарушали установленную границу его участка.

    Суд первой инстанции отказал в иске. Однако апелляционная инстанция отменила это решение и встала на сторону истца.

    Суд установил, что отказ госоргана в координировании участка истцу был вызван действиями соседа, который, не проверив правоудостоверяющие документы, выполнил координацию границ в своих интересах.

    "Сосед утверждал, что первым провел координацию, и требовал, чтобы истец изменил конфигурацию своего участка, фактически уменьшив ее площадь", - отметили в суде.

    Суд признал такую позицию госоргана незаконной, поскольку она нарушала права истца. Госорган не вник в суть спора и формально отнесся к доводам истца.

    Координация участка соседа производилась по границам, которые тот определил самостоятельно. При этом фактическая ширина его участка превышала размеры, указанные в госакте.

    "Конфликт продолжается уже несколько лет и может быть окончательно урегулирован только путем нового координирования участков. Несмотря на неоднократные предложения о примирении, сосед отказывался идти на компромисс", - уточнили в суде.

    Суд указал, что истец, как и его сосед, имеет право на координацию своего земельного участка. Однако осуществить это без пересмотра текущих границ невозможно.

    Координация участка соседа была признана незаконной. Госоргану предписали восстановить нарушенные права истца. Постановление апелляционного суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчина построил забор высотой 2 метра на территории земельного участка соседки. Женщина потребовала снести его, но на это она услышала решительный отказ. Казахстанке пришлось защищать свои права через суд.

    Житель Кызылординской области, вернувшийся из длительного отпуска, обнаружил, что часть его участка передали соседу. Он обратился в суд с требованием признать решение акима незаконным и отменить его.

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