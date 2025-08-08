Павлодарка осталась без земельного участка из-за соседа, но ей его вернули

Пенсионерке из Павлодара вернули право собственности на земельный участок, который по ошибке включили в участок соседа, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, с августа 1980 года семья истца владеет домом, расположенным на улице Исы Байзакова в Павлодаре, с земельным участком общего пользования площадью 600 кв. м.

Постановлением акимата Павлодара в 2006 года женщине предоставили земельный участок площадью 0,0369 га для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома. Участку присвоили кадастровый номер. Также был выдан акт на право частной общей долевой собственности на земельный участок.

В апреле 1990 года по договору дарения заинтересованное лицо приобрело в собственность жилой дом, расположенный по соседству с домом истца. Этот дом находился на земельном участке площадью 738 кв. м.

По обращению соседа НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" разработала землеустроительный проект на земельный участок общей площадью 0,0864 га, куда вошел земельный участок женщины.

Приказом ГУ "Отдел земельных отношений Павлодара" был утвержден землеустроительный проект на земельный участок общей площадью 0,0720 га (по документам 0,0864 га), расположенный на улице Исы Байзакова, для обслуживания жилого дома, принадлежащего соседу.

Был присвоен новый кадастровый номер, куда фактически вошел земельный участок, принадлежавший истцу. Кадастровый номер земельного участка женщины аннулировали.

Не соглашаясь с действиями ответчиков, павлодарка обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене приказа отдела земельных отношений и отмене его регистрации в НАО, поскольку данный земельный участок является объектом общей долевой собственности.

Оспариваемым решением суда первой инстанции административный иск был удовлетворен.

Ответчик, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просил вынести новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Коллегия при рассмотрении дела пришла к выводу, что действия ответчиков при утверждении землеустроительного проекта по упорядочению границ земельного участка в ЕГКН и дальнейшей его регистрации без учета прав истца привели к лишению права собственности истца на земельный участок.

"Решение суда законно и оставлено без изменения. Также судебная коллегия по административным делам Павлодарского областного суда вынесла два частных определения в адрес НАО и отдела земельных отношений о принятии соответствующих мер и недопущению подобных фактов впредь", - отметили в суде.

Постановление уже вступило в законную силу.

