Двух акимов наказали за передачу земли родственникам в Жамбылской области

В Жамбылской области привлекли к ответственности акимов двух сельских округов за передачу земельных участков родственникам, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Жамбылской области должностные лица не уведомили своих руководителей о риске возникновения конфликта интересов и родственных связях с гражданами, которым выделялись земельные участки, и предоставили права землепользования своим близким родственникам.

В декабре 2024 года матери супруги акима Полаткощинского сельского округа передали в пользование участок площадью 0,0692 га для садоводства сроком на 1 год. Спустя два месяца участок перевели в категорию коммерческого использования.

Сестра акима Каратобинского сельского округа получила права на земельный участок площадью 0,1 га для ведения сада, а также в частную собственность - ранее арендованный участок площадью 0,0763 га. Отцу жены аким предоставил участок площадью 0,3500 га.

Жамбылский районный суд рассмотрел два дела об административных правонарушениях по факту непринятия руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции (статья 680 КоАП РК).

Должностные лица признали свою вину в полном объеме. Суд признал их виновными. Каждому назначили административный штраф в размере 275 тысяч тенге.

Постановления уже вступили в законную силу.

Добавим, что по ст.680 КоАП РК непринятие руководителями либо ответственными секретарями или иными должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, государственных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан в пределах своих полномочий мер по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции либо в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с нарушением законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, либо непредоставление соответствующей информации в органы государственных доходов по месту жительства виновных лиц, влечет штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге).