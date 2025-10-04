Скончался известный казахстанский писатель и журналист
Скончался известный писатель, журналист, член Союза писателей Казахстана Еркин Жаппасулы. Министерство культуры и информации выразило соболезнования его семье и близким, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Еркин Жаппасулы - обладатель международной литературной премии "Алаш" и ордена "Құрмет".
Он прославился как мастер казахской сатиры и внес значительный вклад в развитие казахской литературы, прессы, отличался профессионализмом и состраданием.
"Мы верим, что светлый образ Еркина Жаппасулы, его произведения, основанные на остром языке и тонком юморе, его литературный почерк навсегда останутся в памяти коллег, читателей и всего казахского журналистского сообщества", - отметили в министерстве.
Также в сентябре скончался член Союза писателей Казахстана и известный журналист Кайым-Мунар Табеев.
В июле этого года ушел из жизни народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай.
В мае скончался известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип, который впал в кому в результате инсульта.
