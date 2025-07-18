Умер известный казахстанский писатель Исраил Сапарбай

Ушел из жизни народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай - об этом сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

Писатель скончался на 85-м году жизни сегодня, 18 июля, в своем доме в Каскелене.

Как отметил Бегманов, драматург тяжело болел в последнее время.

"Сегодня с утра пришла печальная весть. Около четырех утра, на 85-м году жизни, ушел из жизни народный писатель Казахстана, лауреат независимой премии "Платиновый Тарлан", выдающийся национальный поэт, известный драматург и талантливый композитор Исраил Сапарбай. О том, что великий поэт скончался от тяжелой болезни в семейном доме в Каскелене, мне сообщил его сын", - написал зампредседателя союза писателей.

По информации МИА "Казинформ", Исраил Сапарбай родился 15 мая 1941 года в Самаркандской области Узбекистана.

Окончил факультет языка и литературы Шымкентского педагогического института. Занимал различные должности в сфере литературы и культуры — был литературным консультантом в Союзе писателей, работал в издательствах "Жалын" и "Жазушы", в газетах "Оңтүстік Қазақстан", "Қазақ әдебиеті", на "Қазақфильме" и в системе внешней политики.

Автор многочисленных поэтических сборников, таких как "Аққу арман", "Раушан ғұмыр", "Қызыл жел", а также ряда популярных песен и театральных пьес «Ауылдан келген ару», "Әмір-Темір", "Абай-Тоғжан". Лауреат премий имени И.Жансүгурова, независимой премии "Платиналы Тарлан" и участник международного фестиваля тюркской поэзии. Написал около 70 песен и 150 текстов песен.

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