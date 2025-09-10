jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Ушел из жизни известный казахстанский журналист и писатель Кайым-Мунар Табеев

    Опубликовано:

    Кайым-Мунар Табеев
    Кайым-Мунар Табеев. Фото: Министерство культуры и информации РК

    Скончался член Союза писателей Казахстана и известный журналист Кайым-Мунар Табеев, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Министерства культуры и информации страны.

    Министерство культуры и информации РК сообщило о кончине выдающегося писателя, лауреата международной литературной премии "Алаш", заслуженного журналиста Казахстана Кайым-Мунара Табеева.

    "Кайым-Мунар Турдакынович внес значительный вклад в развитие казахской литературы и журналистики, неустанно служил духовности страны. Мы верим, что его статьи, исследования о декабрьских событиях, а также произведения, обогатившие сокровищницу нашей национальной литературы, навсегда останутся в памяти народа", - сказано в сообщении.

    Как указано на сайте "Восточный Казахстан: известные имена", Кайым-Мунар Табеев родился 5 мая 1956 года в области Абай. В 1981 году окончил факультет журналистики КазНУ имени Аль-Фараби.

    Творческий путь Табеев К. начал с 1981 года корреспондентом республиканской газеты "Ұлан". Работал журналистом, начальником отдела в газетах "Жас алаш", "Қазақ әдебиеті", "Егемен Қазақстан". С 1989 года при Союзе писателей Казахстана - ответственный секретарь по защите прав человека.

    Работал советником пресс-службы президента Республики Казахстан, главным специалистом Министерства печати и массовой информации, главным специалистом, затем начальником управления по развитию государственного языка аппарата акима Алматы.

    С 2006 года был членом Ассамблеи народов Казахстан. заведующим отделом общественно-политической работы городского филиала НДП "Нур Отан", пресс-секретарем. Был автором более 300 научных статей. Его произведения переведены на английский, русский, немецкий, турецкий, латышский, саха, азербайджанский языки. Являлся членом Союза писателей Казахстана, членом Союза журналистов Казахстана.

    Напомним, в июле этого года ушел из жизни народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай.

    В мае текущего года скончался известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип, который впал в кому в результате инсульта.

