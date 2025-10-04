Дождь ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 4 октября. В одном из мегаполисов возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет чистое небо. Температура днем поднимется до 19 градусов тепла, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла, а ночью температура снизится до -1 градусов. Скорость ветра: 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла, а ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра: 8-13, днем порывы 15-20 м/с.

