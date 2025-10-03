Заморозки, гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на субботу, 4 октября. Ожидаются заморозки, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Ночью в Северо-Казахстанской области на севере, востоке усилится ветер северо-западный порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.
4 октября в Мангистауской области также усилится ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Предстоящей ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Завтра в горных районах Жамбылской области пообещали туман. Ветер северо-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидается туман.
В субботу в Кызылординской области усилится ветер северо-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Предстоящей ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20, днем 15-20 м/с.
4 октября днем на севере, востоке и в центре Атырауской области усилится ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
4 октября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже ожидается туман, гололед.
В Акмолинской области прогнозируется ветер северо-западный, западный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
И в области Жетісу тоже усилится ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса.
4-6 октября на юге, севере Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Завтра днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Предстоящей ночью и утром на западе, востоке Костанайской области будет туман.
В субботу на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
