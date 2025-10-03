Морозы до -13 градусов, гололед, туманы: какой будет погода в Казахстане в первые выходные октября

Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие дни, с 4 по 6 октября. Несмотря на заморозки в некоторых регионах, осадков не ожидается, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с которым ожидается ясная погода без осадков.

Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, туман, на востоке - гололед, на юго-западе, юге - пыльная буря.

В северных регионах ожидается постепенное повышение температур, днем до +5...+15 тепла. На востоке ожидается понижение: ночью до -3...-13 мороза, днем колебания до +5 мороза и +5 тепла. На юго-востоке республики в ночные часы сохраняются заморозки -1...-3 градуса.

На остальной территории прогнозируются небольшие колебания температур, однако значительных изменений не ожидается.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать казахстанцам в октябре. Отмечалось, что на смену похолоданию еще придут теплые дни. Так, к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур.

