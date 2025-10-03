Желающие обучаться по "Болашаку" казахстанцы получили важное предупреждение

Казахстанцев предупредили о случаях мошенничества, связанных с программой "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Центр международных программ".

По данным Центра, в последнее время неизвестные лица представляются сотрудниками АО и просят перевести деньги, либо предлагают платные услуги "сопровождения" при поступлении на программы "Болашак" и "Научные стажировки".

"Отмечаем, что все услуги Центра предоставляются исключительно его сотрудниками и всегда на безвозмездной основе. Сотрудники Центра используют корпоративные адреса электронной почты с доменом @bolashak.gov.kz.

Вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах. Просим быть внимательными, не доверять посторонним предложениям и обращаться только к официальным источникам информации", - сказано в сообщении.

Недавно Центр международных программ опубликовал списки казахстанцев, которые стали обладателями международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки". Ранее Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае высказался о перекосах в части поддержки казахстанских ученых. "Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет? - заявил Касым-Жомарт Токаев. До этого министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге правительства высказался об изменениях в отборе кандидатов для участия в программе "Болашак". Министр сообщил, что в прошлом звучала критика, что научную стажировку превратили в академический туризм. Он заверил, что в прошлом году были внесены все необходимые изменения для минимизации таких злоупотреблений.

