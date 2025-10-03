"Толпы в час пик и долгие ожидания": как в Алматы намерены решать проблемы общественного транспорта

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    "Толпы в час пик и долгие ожидания": как в Алматы намерены решать проблемы общественного транспорта

    Опубликовано:

    Автобус в Алматы
    Автобус. Скриншот из видео: 31 канал

    В Алматы вопрос работы общественного транспорта остается одним из острых. Так, в непогоду жители жаловались, что автобус пришлось ждать дольше обычного, передает "31 канал".

    Как сообщили телеканалу горожане, такие проблемы как, переполненные автобусы, задержки и долгие ожидания транспорта - все это происходит не только в непогоду, а постоянно.

    Алматинцы признаются, иногда не садятся в автобус, если видят, что там уже много людей. А некоторые маршруты и вовсе приходится ждать по полчаса. Особенно проблемно уехать утром и вечером, говорят жители.

    Автоэксперт считает, что решить проблему с заторами может внедрение системы платного въезда и дифференцированный график работы общественного транспорта.

    "Плавающие графики сделать - это на самом деле классно будет. Днем меньше автобусов будет, частные машины они же ведь днем ездят, курьерские службы или по своим делам. А к вечеру как раз наоборот усилить направление. Тогда мы, наверное, избежим такого, что будет толпа стоять, когда уже маршруты будут вовремя подъезжать", - предложил президент ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов.

    По данным акимата, ежедневно на дороги города выходит более 2 900 автобусов. Еще около 600 машин стоят в резерве. Движение транспорта отслеживается в режиме онлайн.

    Вместе с тем в профильном управлении признали проблему и рассказали, как намерены ее решать.

    "Возмущения людей нам понятны. Такие факторы, как пробки и дорожно-ремонтные работы ощутимо влияют на своевременное движение общественного транспорта по маршрутам. Нами проводится анализ на основе общественного спроса на те или иные маршруты. Поэтапно мы будем вводить дополнительные единицы подвижного состава", - рассказал руководитель отдела управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Азамат Ешанкул.

    Отмечается, что с началом учебного года на общественном транспорте без учета метро совершается более 1,5 млн поездок. Власти планируют до конца года закупить еще 600 газовых автобусов.

    Напомним, на днях в Алматы образовались 10-балльные пробки. Жители города отмечают, что всему виной дождь, большое количество ДТП и ремонтные работы.

    Также из-за непогоды в Алматы снова произошел инцидент с провалом асфальта и спецтехники. На этот раз провалился самосвал, который работал на улице Курдайской.

    До этого на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины. Еще асфальт провалился под автобусом на улице Яссауи из-за обильных осадков.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.