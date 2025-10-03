"Толпы в час пик и долгие ожидания": как в Алматы намерены решать проблемы общественного транспорта

В Алматы вопрос работы общественного транспорта остается одним из острых. Так, в непогоду жители жаловались, что автобус пришлось ждать дольше обычного, передает "31 канал".

Как сообщили телеканалу горожане, такие проблемы как, переполненные автобусы, задержки и долгие ожидания транспорта - все это происходит не только в непогоду, а постоянно.

Алматинцы признаются, иногда не садятся в автобус, если видят, что там уже много людей. А некоторые маршруты и вовсе приходится ждать по полчаса. Особенно проблемно уехать утром и вечером, говорят жители.

Автоэксперт считает, что решить проблему с заторами может внедрение системы платного въезда и дифференцированный график работы общественного транспорта.

"Плавающие графики сделать - это на самом деле классно будет. Днем меньше автобусов будет, частные машины они же ведь днем ездят, курьерские службы или по своим делам. А к вечеру как раз наоборот усилить направление. Тогда мы, наверное, избежим такого, что будет толпа стоять, когда уже маршруты будут вовремя подъезжать", - предложил президент ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов.

По данным акимата, ежедневно на дороги города выходит более 2 900 автобусов. Еще около 600 машин стоят в резерве. Движение транспорта отслеживается в режиме онлайн.

Вместе с тем в профильном управлении признали проблему и рассказали, как намерены ее решать.

"Возмущения людей нам понятны. Такие факторы, как пробки и дорожно-ремонтные работы ощутимо влияют на своевременное движение общественного транспорта по маршрутам. Нами проводится анализ на основе общественного спроса на те или иные маршруты. Поэтапно мы будем вводить дополнительные единицы подвижного состава", - рассказал руководитель отдела управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Азамат Ешанкул.

Отмечается, что с началом учебного года на общественном транспорте без учета метро совершается более 1,5 млн поездок. Власти планируют до конца года закупить еще 600 газовых автобусов.

Напомним, на днях в Алматы образовались 10-балльные пробки. Жители города отмечают, что всему виной дождь, большое количество ДТП и ремонтные работы.

Также из-за непогоды в Алматы снова произошел инцидент с провалом асфальта и спецтехники. На этот раз провалился самосвал, который работал на улице Курдайской. До этого на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины. Еще асфальт провалился под автобусом на улице Яссауи из-за обильных осадков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.