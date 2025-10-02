Асфальт и спецтехника снова провалились из-за непогоды на одной из улиц Алматы

В Алматы произошел еще один инцидент с провалом асфальта и спецтехники. На этот раз провалился самосвал, который работал на улице Курдайской, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Telegram-канале CMN_KZ опубликовали информацию о том, что в Алматы на улице Курдайской самосвал с грузом якобы провалился под асфальт из-за непогоды. Часть сыпучей смеси попала на проезжую часть.

Публикацию прокомментировали в акимате Медеуского района Алматы. В ведомстве сообщили, что на данной улице ведутся работы по реконструкции водопроводной сети. Заказчиком проекта является ГКП на ПХВ "Алматы Су".

"При проведении засыпки траншеи произошел инцидент с провалом спецтехники. На место выехали специалисты и сотрудники акимата. В настоящее время проводится обратная засыпка траншеи с применением песчано-гравийной смеси и балласта. Все работы находятся на контроле.

На сегодня завершены магистральные и абонентские сети. В работе остаются мероприятия по опрессовке, переврезке в существующую сеть и установке приборов учета. Параллельно ведется асфальтирование, восстановление покрытия будет выполнено на всю ширину проезжей части", - сказано в официальном комментарии.

В акимате также назвали срок завершения работ - до 15 октября этого года.

Ранее на улице Аманжол в Алматы из-за дождя под землю провалились машины. В акимате сообщили, что там не положили асфальт после работ по прокладке инженерных сетей водоснабжения и канализации. Восстановление асфальта временно отложили в связи с планируемым строительством газопровода на этой улице. Также стало известно, что асфальт провалился под автобусом на улице Яссауи в Алматы из-за обильных осадков. Кадры с места происшествия появились в Сети. До этого на данном участке подрядная организация провела работы по строительству канализационных сетей. Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, что завершить работы по улице Аманжола планируется до конца сентября 2025 года, а на Яссауи уже возобновили дорожное движение. После этого Дархан Сатыбалды уволил заместителя акима Бостандыкского района, а также объявил выговор акимам Ауезовского и Медеуского районов.

