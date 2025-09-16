"Земля провалилась, машины валяются": последствия дождя в Алматы сняли на видео
Опубликовано:
Жители Алматы делятся в Сети фотографиями и видео последствий сильного дождя, который прошел в мегаполисе. По словам очевидцев, из-за дождя под землю провалились машины.
Несколько часов назад мы писали, что в Алматы из-за сильного дождя образовались 10-балльные пробки, когда погода к концу дня испортилась. Вскоре жители города стали делиться кадрами последствий дождя.
Так, в Telegram-канале "Твой Алматы" опубликована серия видео от подписчиков, на которых видно, что некоторые улицы в городе затопило. Судя по кадрам, вода затопила проезжую часть на ряде улиц, из-за чего автомобилям приходится ехать буквально по воде.
Другие очевидцы сообщили, что на улице Аманжол из-за воды провалилась земля, после чего пострадали и автомобили. По словам автора одного из видео, по улице всюду "валяются машины".
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службы акимата города и ДЧС. Там пообещали предоставить подробную информацию о последствиях ливня позже, а также реагировать на обращения местных жителей.
