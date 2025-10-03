Движение перекрыли на трассе в ВКО из-за непогоды

Ограничение движения вводится для всех видов транспорта на участке одной из трасс в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

3 октября 2025 года в 01:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" км 6–66 (участок с. Ушаново – г. Серебрянск).

Отметим, ранее в ВКО объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков - в регионе прогнозировали снег. Также стоит напомнить, что в период с 2 по 5 октября, согласно прогнозам синоптиков, на большей части территории Казахстана под влиянием ложбины северного циклона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед. 3 октября в восточных, юго-восточных регионах республики возможны сильные осадки.

