Снег ожидается сразу в шести областях Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, завтра в ряде регионов Казахстана ожидается непогода - снег, заморозки, туман и сильные осадки в виде дождя, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра ночью и утром в горных районах области Жетісу временами ожидается туман. Ветер западный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области также обещают туман. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

3 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области будет туман.

Аналогичная погода завтра прогнозируется в горных районах Жамбылской области. Ветер северо-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

3 октября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Свежая публикация по теме: Мороз до 22 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Осадки завтра будут и в Павлодарской области - дождь и снег. Ночью и утром на севере области ожидается туман, гололед. Ветер западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

3 октября дождь и снег ожидаются также в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также по области Абай.

В ВКО ночью и утром также будет туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере области 15-20 м/с.

3 октября ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области прогнозируются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью на севере Кызылординской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.