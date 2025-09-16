13 машин пострадали из-за провала дороги в Алматы: там не успели уложить асфальт после ремонта сетей
Пресс-служба акимата Алматы прокомментировала ЧП на улице Аманжол в Ауэзовском районе, где после сильного дождя под землю провалились несколько машин, передает NUR.KZ.
Сегодня жители Алматы делились в Сети фотографиями и видео последствий сильного дождя, который прошел в мегаполисе. По словам очевидцев, на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины.
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что на данной улице подрядная организация ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" ранее выполнила строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения и канализации. Сообщается, что работы на данном участке были завершены в полном объеме.
"Восстановление асфальтобетонного покрытия было временно отложено в связи с планируемым строительством газопровода диаметром 300 мм (сталь) по заказу АО "QazaqGaz". Такое решение было принято, чтобы исключить повторное вскрытие дорожного полотна и во избежание дополнительных неудобств для жителей. Восстановление покрытия планировалось выполнить после завершения всех работ по укладке газопровода.
Однако вся дождевая вода района по существующим арычным лоткам стекает к данной улице, что значительно увеличивает нагрузку на ее покрытие. Кроме того, выполнение прокладки инженерных сетей на глубине до 6 метров ослабило грунтовую основу", - объяснили в акимате.
Именно указанные причины, как объяснили в акимате, а также сильный ливень способствовали "образованию просадок и нарушению целостности дорожного полотна". В результате, из-за провала дорожного полотна были повреждены 13 автомашин.
"В настоящее время улица Аманжол перекрыта. Завтра утром планируется начать эвакуацию автомашин, вынос грунта с последующей засыпкой балластом до полной расчистки улицы.
Вместе с тем подрядная организация обязуется полностью возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей. Вопрос находится на контроле акимата города Алматы", - сказано в сообщении.
Незадолго до этого мы писали, что в Алматы из-за сильного дождя образовались 10-балльные пробки, когда погода к концу дня испортилась. Вскоре жители города стали делиться кадрами последствий дождя.
