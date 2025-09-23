jitsu gif
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Провалившиеся машины и просадка асфальта в ливень: когда решат проблему по улице Аманжол в Алматы

    Опубликовано:

    Последствия дождя в Алматы
    Последствия дождя в Алматы. Кадр из видео: t.me/youralmaty

    Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев во время брифинга РСК рассказал, когда будет решена проблема с просадкой асфальта на улице Аманжол, передает NUR.KZ.

    "Действительно, проблемы имеются. Мы сами выезжали на этот объект. По улице Аманжол у нас сейчас идет экспертиза, государственный архитектурно-строительный контроль туда зашел с лабораторными исследованиями. Они до завтрашнего дня должны нам предоставить все данные, из-за чего произошло (обрушение асфальта - прим.ред.).

    По тому, что мы видели, видимо, где-то там была неправильная укладка в целом дорожного полотна. Но после экспертизы мы вам точно скажем.

    Что касается Яссауи, здесь то же самое. Здесь ГАСК разбирается. После более точного ответа, почему так произошло, мы лично вам ответим", - объяснил замакима.

    Ранее в своем выступлении на брифинге он сообщал, что завершить работы по улице Аманжола планируется до конца сентября 2025 года, а по Кекилбайулы и Яссауи замечания уже полностью устранены, дорожное движение по этим улицам возобновлено.

    Кроме того, Алмасхан Сматлаев добавил, что подрядчик лично обязался восстановить пострадавшие автомобили. По словам замакима, из 13 машин повреждения получили 5 авто.

    "У остальных восьми авто повреждения незначительные. Но тем не менее, мы подрядчика обязали, и безусловно, он все восстановит, все повреждения, которые там были. Возможно, на этих автомобилях были ранее какие-то другие сколы или еще что-то. Мы это, тем не менее, не докажем, но подрядчик будет восстанавливать в обязательном порядке.

    Ко мне подошел только один житель, в чьем доме оборвали свет, но "АЖК" все восстановил уже", - заключил чиновник.

    Ранее сообщалось, что на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины. В акимате сообщили, что там не успели положить асфальт.

    Позже стало известно, что асфальт провалился под автобусом в Алматы. Кадры появились в Сети, отмечается, что инцидент произошел на улице Яссауи.

