Пенсионер из Алматы переплыл пролив от Корсики до Сардинии

Алматинский пенсионер переплыл сложный пролив между Корсикой и Сардинией - 66-летний Аскар Оспанов преодолел свыше 16 км, передает сайт телеканала КТК.

Из-за сильного течения ему пришлось преодолеть более 16 км вместо запланированных 15. К этому достижению он шел почти семь лет - все это время регулярно участвовал в международных заплывах.

Первую стометровку Аскар проплыл, когда ему было 55 лет, в 60 решил профессионально заняться плаванием. А в 66 ему покорился пролив Бонифачо.

Как рассказал мужчина, более 40 лет он проработал на госслужбе. Сидячий образ жизни и травмы от увлечения волейболом привели к серьезным проблемам с позвоночником и суставами, потом он перенес две операции на коленях, а чтобы восстановиться, занялся плаванием. Увлечение захватило его.

"Я намного себя чувствую лучше, чем 10 лет назад. Две операции артроскопии колен и суставов. Я ходить не мог. У меня вес был 95 килограммов. Сейчас, наверное, килограммов 10-12 я скинул. У меня шейная грыжа сейчас прошла, остеохондроз я не чувствую. Почему бы не погнаться за историческими достижениями других людей? Самое главное, в здоровом теле здоровый дух. Я буду плавать еще. Посмотрим, какие высоты", - рассказал Аскар Оспанов.

Источник: КТК

Отметим в августе произошла трагедия во время заплыва - пловец из России Николай Свечников пропал без вести при попытке переплыть Босфор в рамках межконтинентального старта в Стамбуле. А в июле в Кыргызстане на озере Иссык-Куль погиб казахстанский спортсмен, боксер Ибрагим Ирисматов.

