Пловец пропал при попытке переплыть Босфор

Пловец из России Николай Свечников пропал без вести при попытке переплыть Босфор в рамках межконтинентального заплыва в Стамбуле - ведутся поиски.

Как сообщили РИА Спорт близкий друг пловца Николай и родственница Алена, Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе - он стартовал, но не финишировал.

По предварительным данным организаторов, 2665 пловцов из 2896 зарегистрированных преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 км по проливу.

По информации издания, заплыв стартовал в 10:00 и завершился в 14:00 (по местному времени), а затем с 15:30 до 18:00 по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest.

По информации SHOT, организаторы заплыва и стамбульская полиция в курсе происходящего и они занимаются его поисками.

Также сообщается, что мог Николай выбиться из сил около первого моста или у него случилась судорога. Также спортсмены пожаловались на проблемы со спасательными шлюпками - их просто не было на середине пути.

Пловцы заявили, что во время заплыва они видели похожего человека, который плыл на спине.

По одной из версий, российского спортсмена могло унести течением на другой берег или случиться судорога ближе к концу маршрута.

Знакомые Николая утверждают, что его вещей не было после соревнований. А после его пропажи спасатели и полиция бездействуют.

Как пишет Mash, с момента старта прошло больше 12 часов. Береговая охрана продолжает поиски, однако сообщается, что полиция готова принять заявление только через 24 часа.

Супруга Николая направится в Турцию и планирует обратиться в посольство.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.