"Трансгендерная повестка": Маск призвал бойкотировать Netflix ради здоровья детей
Опубликовано:
Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в X призвал бойкотировать популярный стриминговый сервис Netflix ради "здоровья детей", передает NUR.KZ.
В соцсети X была опубликована картинка, на которой был изображен троянский конь по имени Netflix с надписью "трансгендерная леволиберальная повестка". На картинке конь въезжал в замок под названием "Ваши дети".
Таким образом, автор картинки призывал бойкотировать стриминговый сервис. Одним из тех, кто поддержал автора, стал Илон Маск.
"Отмените Netflix ради здоровья ваших детей", - написал он.
Напомним, в июле этого года спортсменам-трансгендерам в США запретили участие в Олимпийских играх.
Также ранее президент США ввел запрет на участие девушек и женщин-трансгендеров в женских спортивных категориях.
Стоит также отметить, что американский президент в начале своего второго срока также заявил, что отныне официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2292585-transgendernaya-povestka-mask-prizval-boykotirovat-netflix-radi-zdorovya-detey/
