"Трансгендерная повестка": Маск призвал бойкотировать Netflix ради здоровья детей

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в X призвал бойкотировать популярный стриминговый сервис Netflix ради "здоровья детей", передает NUR.KZ.

В соцсети X была опубликована картинка, на которой был изображен троянский конь по имени Netflix с надписью "трансгендерная леволиберальная повестка". На картинке конь въезжал в замок под названием "Ваши дети".

Таким образом, автор картинки призывал бойкотировать стриминговый сервис. Одним из тех, кто поддержал автора, стал Илон Маск.

"Отмените Netflix ради здоровья ваших детей", - написал он.

Напомним, в июле этого года спортсменам-трансгендерам в США запретили участие в Олимпийских играх.

Также ранее президент США ввел запрет на участие девушек и женщин-трансгендеров в женских спортивных категориях. Стоит также отметить, что американский президент в начале своего второго срока также заявил, что отныне официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.

