Машины провалились под землю из-за ливня в Алматы: в акимате заявили о наказании виновных лиц

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Бывший сотрудник

    Машины провалились под землю из-за ливня в Алматы: в акимате заявили о наказании виновных лиц

    Опубликовано:

    Последствия дождя в Алматы
    Последствия дождя в Алматы. Кадр из видео: t.me/youralmaty

    В Алматы подрядчика привлекли к административной ответственности за провалы по ул. Аманжол после ливня, обязав исправить все до 8 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря акима Алматы.

    Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о результатах внеплановой проверки в отношении подрядной организации, осуществляющей строительство инженерных сетей в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова.

    Отмечается, что в рамках проверки проведена экспертиза, согласно которой подрядчик ТОО "СпецСтрой Групп ЛТД" допустил сразу ряд нарушений строительных норм, в том числе отсутствие укрепления откосов траншей, обратную засыпку местным влажным грунтом без послойной трамбовки и уплотнения грунта. Кроме того, на отдельных участках траншея заполнена грунтовыми водами.

    "По ул. Аманжол и прочим улицам не уложен инертный материал и, как следствие, выявлен недостаточный коэффициент уплотнения. В результате выявленные нарушения повлекли за собой глубокие провалы и разрушения дорожного полотна в период осадков.

    Управлением градостроительного контроля подрядной организации выдано предписание на устранение допущенных нарушений сроком до 8 октября 2025 года, в противном случае материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

    Напомним, ранее сообщалось, что на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины. В акимате сообщили, что там не успели положить асфальт.

    Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, что чиновники сами выезжали на этот объект, идет экспертиза. Спикер добавил, что подрядчик лично обязался восстановить пострадавшие автомобили. По словам замакима, из 13 машин повреждения получили 5 авто.

    Также стало известно, что асфальт провалился под автобусом в Алматы. Кадры появились в Сети, отмечается, что инцидент произошел на улице Яссауи.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.