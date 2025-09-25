Машины провалились под землю из-за ливня в Алматы: в акимате заявили о наказании виновных лиц

В Алматы подрядчика привлекли к административной ответственности за провалы по ул. Аманжол после ливня, обязав исправить все до 8 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря акима Алматы.

Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о результатах внеплановой проверки в отношении подрядной организации, осуществляющей строительство инженерных сетей в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова.

Отмечается, что в рамках проверки проведена экспертиза, согласно которой подрядчик ТОО "СпецСтрой Групп ЛТД" допустил сразу ряд нарушений строительных норм, в том числе отсутствие укрепления откосов траншей, обратную засыпку местным влажным грунтом без послойной трамбовки и уплотнения грунта. Кроме того, на отдельных участках траншея заполнена грунтовыми водами.

"По ул. Аманжол и прочим улицам не уложен инертный материал и, как следствие, выявлен недостаточный коэффициент уплотнения. В результате выявленные нарушения повлекли за собой глубокие провалы и разрушения дорожного полотна в период осадков.

Управлением градостроительного контроля подрядной организации выдано предписание на устранение допущенных нарушений сроком до 8 октября 2025 года, в противном случае материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины. В акимате сообщили, что там не успели положить асфальт. Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, что чиновники сами выезжали на этот объект, идет экспертиза. Спикер добавил, что подрядчик лично обязался восстановить пострадавшие автомобили. По словам замакима, из 13 машин повреждения получили 5 авто. Также стало известно, что асфальт провалился под автобусом в Алматы. Кадры появились в Сети, отмечается, что инцидент произошел на улице Яссауи.

