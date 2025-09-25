США перестали принимать посылки и товары из Казахстана
Казахстанцы не могут отправлять посылки и товары в Соединенные Штаты Америки, поскольку Штаты временно приостановили прием любых посылок, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казпочту".
Как сообщили в "Казпочте", в связи с решением погранично-таможенной службы США от 26 августа временно прекращается прием и доставка посылок, содержащих товары, в адрес получателей в США.
Отправка писем и документов продолжается в обычном режиме.
"Ограничение введено американской стороной и распространяется на международные почтовые отправления из большинства стран. На данный момент только 5 стран из 192 государств-членов Всемирного почтового союза могут осуществлять отправку товарных посылок в США", - пояснили в "Казпочте".
Отмечается, что "Казпочта" находится в постоянном контакте с партнерами и активно ведет переговоры для скорейшего восстановления сервиса.
"Мы приносим извинения за причиненные неудобства", - заключили в компании.
Напомним, ранее в Алматы правоохранители перехватили опасную посылку из США - на имя 30-летнего казахстанца был отправлен мармелад с наркотиками. Сам мужчина попал под следствие.
До этого сообщалось, что еще одну крупную партию наркотиков из Соединенных Штатов ввозили почтовыми отправлениями в города Казахстана. Подозреваемые были задержаны.
Летом прошлого года мы также писали, что казахстанца поместили под стражу из-за посылки из-за границы.
