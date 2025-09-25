Выше 30 градусов: жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 25 сентября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 6,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет жарко, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.

