Выше 30 градусов: жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в четверг
В четверг, 25 сентября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 6,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет жарко, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2290113-vyshe-30-gradusov-zharkuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/
