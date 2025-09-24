Туман, гроза и заморозки: штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Казахстане

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана на завтра, 25 сентября. Ожидаются гроза, туман и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

25 сентября днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области также ветер юго-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с.

А в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на юге, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 сентября в Карагандинской области - ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный днем. На юге области порывы 15-18 м/с. На юге области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на западе, севере Павлодарской области будет туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Аналогичная погода прогнозируется и в Восточно-Казахстанской области - в регионе обещают туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

25 сентября утром и днем на севере Костанайской области будет гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области обещают туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туман завтра накроет и запад Атырауской области - на севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

25 сентября на западе, севере Западно-Казахстанской области днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области завтра будет туман. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 сентября днем в области Жетісу ожидается ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

