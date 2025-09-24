Туман, гроза и заморозки: штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Туман, гроза и заморозки: штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Казахстане

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Туман
    Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана на завтра, 25 сентября. Ожидаются гроза, туман и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    25 сентября днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области также ветер юго-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с.

    А в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на юге, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    25 сентября в Карагандинской области - ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный днем. На юге области порывы 15-18 м/с. На юге области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра ночью и утром на западе, севере Павлодарской области будет туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

    Свежая публикация по теме:
    Похолодание прогнозируют в первые дни октября в Казахстане

    Аналогичная погода прогнозируется и в Восточно-Казахстанской области - в регионе обещают туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

    25 сентября утром и днем на севере Костанайской области будет гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных районах Жамбылской области обещают туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Туман завтра накроет и запад Атырауской области - на севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

    25 сентября на западе, севере Западно-Казахстанской области днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области завтра будет туман. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    25 сентября днем в области Жетісу ожидается ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.