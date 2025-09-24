Дожди с грозами и заморозки придут в регионы Казахстана в ближайшие дни
Опубликовано:
В ближайшие дни, с 25 по 27 сентября, по Казахстану ожидается постепенное понижение температуры - в регионы придут дожди, грозы и шквал, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, в ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды. На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами.
Так, 26 сентября на западе, северо-западе, 27 сентября на севере, северо-западе ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, юго-востоке страны - туманы.
Также ожидается понижение температуры. На западе страны до +2 ...+7 тепла, на западе, севере региона заморозки до 2 градусов. На северо-западе днем температура опустится до +10...+18 тепла.
В центре страны ночью +5...+13 тепла. На востоке будут заморозки до 2 градусов. На юге страны ночью +5...+15, днем +25 ...+30 тепла. На юго-востоке днем будет +22...+30 тепла
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте. До этого штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Тепло в Астане, дождь в Алматы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду
- Сильные дожди, грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2289801-dozhdi-s-grozami-i-zamorozki-pridut-v-regiony-kazahstan-v-blizhayshie-dni/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах