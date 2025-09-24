Дожди с грозами и заморозки придут в регионы Казахстана в ближайшие дни

В ближайшие дни, с 25 по 27 сентября, по Казахстану ожидается постепенное понижение температуры - в регионы придут дожди, грозы и шквал, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды. На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами.

Так, 26 сентября на западе, северо-западе, 27 сентября на севере, северо-западе ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, юго-востоке страны - туманы.

Также ожидается понижение температуры. На западе страны до +2 ...+7 тепла, на западе, севере региона заморозки до 2 градусов. На северо-западе днем температура опустится до +10...+18 тепла.

В центре страны ночью +5...+13 тепла. На востоке будут заморозки до 2 градусов. На юге страны ночью +5...+15, днем +25 ...+30 тепла. На юго-востоке днем будет +22...+30 тепла

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте. До этого штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

