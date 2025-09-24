Коноплю разрешили выращивать в Казахстане: утвержден список сортов
Правительство Казахстана утвердило список сортов растения конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях, передает NUR.KZ.
Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня, 24 сентября, на официальном сайте премьер-министра РК.
"Утвердить прилагаемые сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Со списком разрешенных сортов можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, мы писали о том, что в Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях.
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса прокомментировал норму закона, где предлагается использовать коноплю в промышленных целях. По его словам, Комитет по противодействию наркобизнесу выдал четыре лицензии предпринимателям.
Кроме того, в МЧХ ответили на опасения казахстанцев по поводу планов выращивать коноплю в Казахстане для технических целей.
А летом стало известно, что бумагу для удостоверений личности и паспортов хотят производить из конопли в Казахстане.
