Коноплю разрешили выращивать в Казахстане: утвержден список сортов

Правительство Казахстана утвердило список сортов растения конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях, передает NUR.KZ.

Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня, 24 сентября, на официальном сайте премьер-министра РК.

"Утвердить прилагаемые сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Со списком разрешенных сортов можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, мы писали о том, что в Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях. Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса прокомментировал норму закона, где предлагается использовать коноплю в промышленных целях. По его словам, Комитет по противодействию наркобизнесу выдал четыре лицензии предпринимателям. Кроме того, в МЧХ ответили на опасения казахстанцев по поводу планов выращивать коноплю в Казахстане для технических целей. А летом стало известно, что бумагу для удостоверений личности и паспортов хотят производить из конопли в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.