    Братья потеряли родителей в один день и могли остаться без наследства на юге Казахстана

    Опубликовано:

    Иллюстративное фото суда
    Суд. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

    Четверо братьев в один день потеряли родителей из-за ДТП и пропустили срок принятия наследства. Им пришлось подавать иск к акиму города, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску четырех братьев (детей-наследодателей) к акиму Шу о восстановлении срока принятия наследства рассмотрел Шуский районный суд.

    В 2023 году истцы потеряли обоих родителей в один день в результате ДТП. Завещания отсутствуют. После их смерти открылось наследство, состоящее из движимого и недвижимого имущества.

    Истцы, являясь наследниками первой очереди, обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказал им со ссылкой на пропуск шестимесячного срока принятия наследства.

    Обращаясь в суд, истцы указали, что пропустили срок в связи с проблемами со здоровьем после потери отца и матери и длительным лечением некоторых из братьев.

    В суде нотариус оставила решение на усмотрение суда, а представитель акимата признал иск полностью.

    Суд пришел к выводу об уважительности пропуска братьями срока принятия наследства. Кроме того, суд, учитывая признание иска ответчиком, удовлетворил иск братьев.

    Решением суда истцам восстановили срок для принятия наследства. Решение пока не вступило в законную силу.

    Ранее в Северо-Казахстанской области признали недействительным завещание, по которому пожилая женщина оставила свою квартиру сиделке. Иск выиграли внуки покойной. Они смогли доказать, что бабушка страдала заболеванием, вследствие которого не могла адекватно оценивать свои действия.

    В Жамбылской области двое сирот после выпуска из детского дома добились принятия наследства дяди, умершего 13 лет назад. Других наследников первой очереди на квартиру не было.

    В Шымкенте наследники решили спор медиацией - сын покойного отказался от претензий на прицеп, но получит от бывшей жены отца ключи от жилого дома вместе с земельным участком.

