Тепло в Астане, дождь в Алматы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в среду, 24 сентября, в Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
По данным синоптиков, сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.
В Астане будет ясно и безоблачно. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра - 7,2 м/с.
В Шымкенте в дневное время столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью опустятся до +12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,4 м/с.
Ранее штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.
