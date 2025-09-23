Сильные дожди, грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

24 сентября ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный на севере, юге области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью в горных районах Жамбылской области возможна гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Свежая публикация по теме: Сложная ситуация на дорогах: Минтранспорта обратилось к казахстанцам перед новогодними праздниками

Также ночью в горных районах области Жетісу ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

24 сентября в Северо-Казахстанской области усилится ветер юго-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

Завтра на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября днем на севере Туркестанской области возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. 24 сентября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

24 сентября на юго-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В среду на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

24 сентября в Кызылординской области усилится ветер северо-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на юге области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.