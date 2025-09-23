Дождливую погоду пообещали в Астане и Алматы сегодня
Синоптики рассказала, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 23 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы пообещали дождь. Температура днем поднимется до +17 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью температура снизится до +9 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +24 градусов, ночью опустятся до +16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.
Ранее синоптики предупреждали, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняются дожди, на западе и юге республики днем с грозой.
23 сентября на востоке, 23-24 сентября на юго-востоке страны пройдут сильные дожди, в горных районах в ночные часы возможен переход дождя в снег.
