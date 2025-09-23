10-балльные пробки и очереди на такси омрачили вечер жителей Алматы
Сегодня вечером, 23 сентября, в Алматы зафиксированы 10-балльные пробки. Накануне жителей города предупредили о возможных осадках, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Almaty Today сообщается, что в южной столице в данный момент фиксируются 10-балльные пробки.
По данным 2GIS, сейчас из-за дождя, ДТП и перекрытых дорог транспортная загруженность действительно достигла максимальной отметки в 10 баллов. На онлайн-картах крупнейшие улицы города в различных районах мегаполиса отмечены "красным" цветом.
Некоторые алматинцы с иронией отметили, что из-за ситуации на дорогах приходится ждать в очереди не только на матч "Кайрата" с "Реалом", но и на такси.
Напомним, накануне в акимате города предупредили, что в Алматы в ближайшие сутки ожидаются обильные осадки. В связи с этим коммунальные и экстренные службы перевели на круглосуточное дежурство.
Добавим, 16 сентября в Алматы на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины. Как позже сообщили в акимате, были повреждены 13 авто. В ведомстве также назвали причины произошедшего.
Мы также писали, что горожане в соцсетях показали последствия прошедшего ливня. Затем в акимате Алматы рассказали, что в этот день выпало до 15 мм осадков, что составило более половины месячной нормы.
