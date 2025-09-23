10-балльные пробки и очереди на такси омрачили вечер жителей Алматы

Сегодня вечером, 23 сентября, в Алматы зафиксированы 10-балльные пробки. Накануне жителей города предупредили о возможных осадках, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Almaty Today сообщается, что в южной столице в данный момент фиксируются 10-балльные пробки.

По данным 2GIS, сейчас из-за дождя, ДТП и перекрытых дорог транспортная загруженность действительно достигла максимальной отметки в 10 баллов. На онлайн-картах крупнейшие улицы города в различных районах мегаполиса отмечены "красным" цветом.

Пробки в Алматы. Скрин: 2gis.kz

Некоторые алматинцы с иронией отметили, что из-за ситуации на дорогах приходится ждать в очереди не только на матч "Кайрата" с "Реалом", но и на такси.

Напомним, накануне в акимате города предупредили, что в Алматы в ближайшие сутки ожидаются обильные осадки. В связи с этим коммунальные и экстренные службы перевели на круглосуточное дежурство.

