Сильный дождь вновь обещают в Алматы: в акимате сделали заявление
Опубликовано:
В Алматы в ближайшие сутки ожидаются обильные осадки. В связи с этим коммунальные и экстренные службы перевели на круглосуточное дежурство, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
По данным РГП "Казгидромет", сильный дождь ожидается в мегаполисе после 5 утра 23 сентября и до утра 24 сентября. Местами осадки достигнут 20 мм.
"В целях предупреждения и оперативной ликвидации возможных подтоплений в городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных и экстренных служб", - сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.
По информации управления, к работам привлечены 123 единицы спецтехники ГКП "Алматы тазалык" и подрядных организаций, 74 мотопомпы, 20 ассенизаторских машин, из которых 13 дислоцированы в местах возможных подтоплений, 75 оперативных бригад (425 дорожных рабочих, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом).
Кроме того, дежурство несет Служба спасения города Алматы, располагающая 1 ассенизаторской машиной и 15 мотопомпами.
По линии Департамента по ЧС Алматы в готовности находятся 53 единицы спецтехники и 246 сотрудников.
Напомним, 16 сентября в Алматы на улице Аманжол из-за дождя под землю провалились машины. Как позже сообщили в акимате, были повреждены 13 авто. В ведомстве также назвали причины произошедшего.
Мы также писали, что горожане в соцсетях показали последствия прошедшего ливня. Затем в акимате Алматы рассказали, что в этот день выпало до 15 мм осадков, что составило более половины месячной нормы.
