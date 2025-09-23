Сильный дождь вновь обещают в Алматы: в акимате сделали заявление

В Алматы в ближайшие сутки ожидаются обильные осадки. В связи с этим коммунальные и экстренные службы перевели на круглосуточное дежурство, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным РГП "Казгидромет", сильный дождь ожидается в мегаполисе после 5 утра 23 сентября и до утра 24 сентября. Местами осадки достигнут 20 мм.

"В целях предупреждения и оперативной ликвидации возможных подтоплений в городе организовано круглосуточное дежурство коммунальных и экстренных служб", - сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

По информации управления, к работам привлечены 123 единицы спецтехники ГКП "Алматы тазалык" и подрядных организаций, 74 мотопомпы, 20 ассенизаторских машин, из которых 13 дислоцированы в местах возможных подтоплений, 75 оперативных бригад (425 дорожных рабочих, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом).

Кроме того, дежурство несет Служба спасения города Алматы, располагающая 1 ассенизаторской машиной и 15 мотопомпами.

По линии Департамента по ЧС Алматы в готовности находятся 53 единицы спецтехники и 246 сотрудников.

