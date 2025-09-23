Аким Алматы предложил отказаться от газонов: его заместитель опроверг информацию

Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев во время брифинга РСК ответил на вопрос о том, откажутся ли в Алматы от газонов, как это предложил ранее аким Дархан Сатыбалды, передает NUR.KZ.

Во время брифинга журналист задала вопрос Алмасхану Сматлаеву, рассматривается ли инициатива, ранее предложенная акимом - отказ от газонов при благоустройстве улиц.

"Когда аким города говорил об этом, журналисты чуть-чуть из контекста это вырвали, и получилось это не совсем так. Мы не отказываемся от газонов, более того, акиму города были презентованы те вещи, которые в рамках озеленения будущего года. Кроме того, мы сейчас увеличиваем количество кустарников и деревьев.

То, что касается, что мы откажемся - нет, это применяется во всем мире. И аким города нам озвучил тоже несколько раз", - объяснил Сматлаев.

Журналисты попросили уточнить замакима - ведь изначально, по их словам, этот вопрос поднимался из-за сложности ухода и постоянной потребности в поливе. И в этом вопросе, как подчеркнули представители СМИ, "акцент сделали на том, что нужно будет отказаться" (от газонов - прим.ред.).

"Для полива, как он сказал (прим.ред. - аким города), не надо использовать питьевую воду, то, что у нас и так ограничено. Используйте скважины. Вот в Жетысуском районе все озеленение происходит за счет скважин. Автополив тоже есть. И на следующий год мы запланировали закуп двух буровых машин как раз в парковых зонах, где возможно это делать.

Мы будем бурить скважины и использовать воду из нее, но не используя питьевую воду. Мы дальше будем озеленять наш любимый город. Не только озеленять, деревьями засаживать. Более того, у нас сейчас в планах стоит посадка по плану 13 тысяч крупномерных деревьев до конца года. В случае, если подрядчики и частные инвесторы успеют, вы в городе увидите уже большие крупномерные деревья, кустарники - до 100 тысяч кустарников", - заключил замакима.

Ранее Дархан Сатыбалды поручил усилить контроль за уборкой улично-дорожной сети, подчеркнув, что при выявлении нарушений акимы районов будут нести персональную ответственность. Также с приходом нового акима в Алматы была обновлена структура городского управления - объединены и переименованы несколько управлений.

