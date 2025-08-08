Структуру городского управления изменили в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Структуру городского управления изменили в Алматы

    Опубликовано:

    Алматы
    Алматы. Иллюстративное фото: Максим Золотухин

    В Алматы обновлена структура городского управления - объединены и переименованы несколько управлений, передает NUR.KZ со ссылкой на акима мегаполиса.

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил о новшествах в своем Instagram-аккаунте.

    "Принял участие во внеочередной сессии маслихата Алматы. Депутаты рассмотрели и поддержали ряд решений, включая обновленную структуру городского управления. Изменения направлены на повышение эффективности и соответствие базовой модели, утвержденной правительством", - написал аким.

    Сообщается, что объединены и переименованы несколько управлений. Отдельное внимание уделено реорганизации дорожной сферы. Так, управление городской мобильности разделено на два: одно будет заниматься организацией дорожного движения и пассажирского транспорта, другое - развитием дорожной инфраструктуры.

    Все изменения проведены в рамках действующего лимита штатной численности, без увеличения бюджета, отмечается в публикации.

    Также утверждены новые Правила общего водопользования, закрепляющие свободный доступ к водоемам для отдыха, рыболовства и туризма.

    Напомним также о последних кадровых перестановках в акимате Алматы. Так, вчера сообщалось, что Асем Нусупова покинула должность заместителя акима Алматы по собственному желанию.

    Ранее в конце июля был назначен новый руководитель управления общественного здравоохранения Алматы - им стал Марат Пашимов.

    На должность руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы назначен Алмас Жанбыршы, который работал советником акима Астаны.

    Руководителем управления развития общественных пространств Алматы назначен Батырхан Сулейменов.

    Кроме того, был назначен новый руководитель управления энергетики и водоснабжения города Алматы - им стал Нурбакыт Серикбай.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.