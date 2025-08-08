Структуру городского управления изменили в Алматы
Опубликовано:
В Алматы обновлена структура городского управления - объединены и переименованы несколько управлений, передает NUR.KZ со ссылкой на акима мегаполиса.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил о новшествах в своем Instagram-аккаунте.
"Принял участие во внеочередной сессии маслихата Алматы. Депутаты рассмотрели и поддержали ряд решений, включая обновленную структуру городского управления. Изменения направлены на повышение эффективности и соответствие базовой модели, утвержденной правительством", - написал аким.
Сообщается, что объединены и переименованы несколько управлений. Отдельное внимание уделено реорганизации дорожной сферы. Так, управление городской мобильности разделено на два: одно будет заниматься организацией дорожного движения и пассажирского транспорта, другое - развитием дорожной инфраструктуры.
Все изменения проведены в рамках действующего лимита штатной численности, без увеличения бюджета, отмечается в публикации.
Также утверждены новые Правила общего водопользования, закрепляющие свободный доступ к водоемам для отдыха, рыболовства и туризма.
Напомним также о последних кадровых перестановках в акимате Алматы. Так, вчера сообщалось, что Асем Нусупова покинула должность заместителя акима Алматы по собственному желанию.
Ранее в конце июля был назначен новый руководитель управления общественного здравоохранения Алматы - им стал Марат Пашимов.
На должность руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы назначен Алмас Жанбыршы, который работал советником акима Астаны.
Руководителем управления развития общественных пространств Алматы назначен Батырхан Сулейменов.
Кроме того, был назначен новый руководитель управления энергетики и водоснабжения города Алматы - им стал Нурбакыт Серикбай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2273331-strukturu-gorodskogo-upravleniya-izmenili-v-almaty/
