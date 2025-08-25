Аким Алматы предложил отказаться от газонов при благоустройстве улиц города

Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с работами по улице Жубанова, на отрезке от Саина до Утеген батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Работы стартовали в мае и завершатся в ноябре.

Данный проект включает укладку тротуарной плитки, установку скамеек, урн, освещения, детских и спортивных площадок. Также будут смонтированы камеры видеонаблюдения и система автоматического полива.

В концепции озеленения предусмотрена посадка 15 тыс. кустарников и цветников.

В свою очередь глава города предложил отказаться от газонов и влаголюбивых растений, поскольку они сложны в уходе и требуют постоянного полива, и сделать акцент на покровных и засухоустойчивых видах с капельным орошением.

"По итогам объезда поручено обеспечить посадку устойчивых к засухе растений и держать проект благоустройства под строгим контролем", - говорится в сообщении.

Ранее Дархан Сатыбалды поручил усилить контроль за уборкой улично-дорожной сети, подчеркнув, что при выявлении нарушений акимы районов будут нести персональную ответственность.

Также с приходом нового акима в Алматы была обновлена структура городского управления - объединены и переименованы несколько управлений.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.