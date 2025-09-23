Дожди и похолодание: в правительстве Казахстана заявили о грядущей непогоде

Вице-министр экологии Нуркен Шарбиев на заседании правительства представил прогноз погоды на неделю в связи с ходом уборки урожая, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале правительства, Шарбиев отметил, что по прогнозам синоптиков на этой неделе с 23 по 30 сентября в зерносеющих регионах Казахстана сохраняются сложные условия для уборки урожая.

Так, на большей части Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей прогнозируются дожди в течение всего периода, в Актюбинской области пойдут дожди с 26 по 30 сентября, в Западно-Казахстанской области с 25 по 29 сентября, в Карагандинской и в области Улытау с 27 по 30 сентября.

В Павлодарской области дожди прогнозируются с 23 по 25 сентября, а затем с 28 по 30 сентября. На востоке страны дожди ожидаются 23-24 сентября и 29-30 сентября. Выпадение осадков будет сопровождаться порывистым ветром.

С 23 по 30 сентября прогнозируется постепенное понижение дневных и ночных температур, в ночные часы до заморозков.

В октябре средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около нормы, температуры выше обычного ожидаются на западе, юго-западе, и в южной половине страны.

"Частые осадки ожидаются в течение месяца на западе, севере, в горной части востока и юго-востока страны. С учетом озвученного прогноза рекомендуем воспользоваться короткими благоприятными периодами для уборки зерна", - сообщил Нуркен Шарбиев.

Напомним, дождливую погоду пообещали в Астане и Алматы сегодня. Ранее синоптики предупреждали, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняются дожди, на западе и юге республики днем с грозой.

